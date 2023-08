Stupro di gruppo al Foro Italico, ricorso respinto e anche Christian Maronia resta in carcere

Christian Maronia, uno dei sette ragazzi indagati per lo stupro di una ragazza in un cantiere del Foro Italico, resta in carcere. E' stata infatti respinta dal tribunale del Riesame l'istanza di scarcerazione presentata dal diciannovenne che si trova in cella, su disposizione del gip, dallo scorso 18 agosto.

Nelle scorse settimane anche altre istanze di scarcerazione erano state respinte. Altri tre indagati, ovvero Angelo Flores, Gabriele Di Trapani e Christian Barone, i primi ad essere stati arrestati lo scorso luglio, sono infatti rimasti in cella.

Intanto sono stati fissati per il 5 e l'8 settembre i ricorsi di Samuele La Grassa ed Elio Arnao. R.P., invece, il più giovane degli indagati (l'unico minorenne tra i sette all'epoca dei fatti), inizialmente era stato mandato in una comunità, ma poi è andato in carcere per un aggravamento della misura cautelare resasi necessaria dopo la pubblicazione di alcuni video provocatori su Tik Tok.

Il colpo di scena durante l'udienza

Si è tenuta questa mattina l’udienza al tribunale del Riesame per Christian Maronia, anticipata da un "colpo di scena". L'indagato e la sua famiglia, infatti, avrebbero deciso nelle ore precedenti di cambiare legale senza però fare alcuna comunicazione al diretto interessato. Sino ad ora a difenderlo c’era l’avvocato Alessandro Musso che questa mattina era andato per discutere l’istanza e si è trovato invece a depositare un atto con cui rimetteva il proprio mandato.