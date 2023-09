Residenti isolati a Bellolampo, la richiesta: "Istituire un bus navetta"

Un bus navetta per Bellolampo. A chiederlo è il presidente della Quinta circoscrizione Andrea Aiello della V che, in questi giorni, convocherà una conferenza di servizio sul tema con l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta e il presidente Amat Giuseppe Mistretta.

"Dopo un incontro con l'assessore Carta e il presidente - spiega Aiello - ho trovato massima disponibilità. Esiste già un atto deliberativo approvato dalla Quinta circoscrizione. Bellolampo oggi è una realtà con numerosi residenti purtroppo, attualmente, privi di servizi. Ritengo che l'istituzione del bus navetta possa essere un servizio eccellente. Non può passare il messaggio che i residenti di Bellolampo, palermitani che pagano regolarmente le tasse, siano residenti di serie B, come in passato. Un cambio di marcia nella gestione Lagalla è sotto gli occhi di tutti".