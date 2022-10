Reset, i sindacati dopo il vertice con il Comune: “Full time per tutti i dipendenti e tempi certi sui nodi irrisolti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel vertice di ieri con il Comune sul futuro della Reset, le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat, Uiltucs, Uiltrasporti, Ursas, Asia- Snalv, Usb-rdb, Alba hanno ribadito "la necessità di avviare un tavolo di confronto su tutte le tematiche ancora irrisolte e definire un cronoprogramma in grado di dare risposte certe in tempi certi agli impegni disattesi dalla precedente amministrazione comunale”. In particolare "il tanto agognato diritto alla trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a tempo pieno di tutti i lavoratori della Reset, i livelli corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte e definire un organigramma che tenga conto del fabbisogno reale della società, considerando in concreto i servizi svolti alla città metropolitana".

All’assessore Andrea Mineo, i sindacati hanno inoltre chiesto l’affidamento di un contratto di servizio con durata pluriennale e non più annuale che ridefinisca con chiarezza le attività delegate alla Reset nell’ambito di un piano industriale chiaro e dettagliato che possa finalmente ridare serenità alle lavoratrici ed ai lavoratori della azienda".

L’assessore Mineo dimostrandosi aperto al confronto e disponibile a condividere un percorso che riesca a riconoscere pari dignità normativa e retributiva ai lavoratori della Reset, palesemente discriminati rispetto ai colleghi delle altre partecipate, ha riferito che ci sono in atto analisi e approfondimenti propedeutici agli incontri, che si realizzeranno da qui a fine anno, al fine di trovare soluzioni definitive alle problematiche insolute.

L’incontro si è quindi concluso con l’impegno di tutte le parti coinvolte, di pianificare un calendario di incontri per trovare soluzioni concrete e realistiche alle richieste improcrastinabili dei lavoratori e al riconoscimento dei diritti dagli stessi acquisiti, prima fra tutti il ripristino del contratto a tempo pieno.I sindacati Filcams, Fisascat Uiltucs Uiltrasporti Ursas, Asia-Snalv, Usb rdb, Alba, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Aiello, Antonello Collosi, Marianna Flauto, Paolo Di Maio, David Fell, Maurizio Giannotta, Paolo Di Gaetano, Maurizio Bongiovanni, registrano positivamente l’esito dell’incontro “che si realizza dopo anni di assenza dell’amministrazione comunale ed esprimono un giudizio favorevole sul metodo che la nuova amministrazione e l’assessore Mineo si sono dichiarati disponibili a portare avanti”.

I sindacati chiedono soprattutto "tempi certi e risposte concrete che possano ridare dignità a questo bacino di lavoratori che nell’ambito delle partecipate palermitane sono stati gli unici a subire la rinuncia al tempo pieno, agli scatti, al livello, pur di non perdere il posto di lavoro. I lavoratori Reset svolgono attività essenziali per la città occupandosi di canile municipale, cimitero, verde pubblico, pulizia e igiene dei mezzi pubblici e uffici pubblici, piscina comunale, manutenzione edifici, e chiedono con forza di essere trattati al pari degli altri lavoratori delle altre partecipate e il rispetto del contratto".