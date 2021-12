Reset, nuovo contratto di servizio con il Comune dal primo gennaio malgrado l'esercizio provvisorio

Seppur in esercizio provvisorio, il Comune firmerà il nuovo contratto di servizio con la Reset già il 31 dicembre. Lo rende noto l’assessore al Bilancio Sergio Marino, che corregge il tiro rispetto a quanto annunciato stamattina (ovvero la firma del contratto da giorno 3).

"La partenza il primo gennaio consentirà di evitare ogni interruzione ai servizi resi da Reset e ciò grazie alla disponibilità degli uffici che, pur in giorno festivo, provvederanno a firmare la determina e renderla operativa". Così l'assessore Marino, che ringrazia "sia la Reset per il contributo dato sia gli uffici per il senso di responsabilità e l'attenzione a beneficio della città, che fruisce di servizi essenziali da parte della partecipata".

Con la soluzione trovata al "caso" Reset sono scongiurate le ferie forzate per il personale, paventate dall'amministratore unico Domenico Musacchia. La mancata approvazione del bilancio inizialmente era considerata un ostacolo per il rinnovo del contratto annuale a Reset.

"Se da un lato siamo soddisfatti perché non ci saranno disagi per i lavoratori e per la città - dice il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda - dall'altro non è giusto che la Reset venga trattata sempre come l'ultimo chiodo del carro, con i lavoratori che devono vivere la preoccupazione di essere sospesi, come lo sono da decenni, in balia delle bizze di un'amministrazione comunale che non riesce a valorizzarli. Per questa ragione abbiamo proposto che, una volta che avremo il bilancio di previsione, venga portato a 2 anni la durata della parte economica del contratto. La Reset infatti gode di professionalità che sono utili per questa città, ma che non vengono valorizzate ed utilizzate a pieno in una città che ha bisogno di servizi".

"Siamo sempre più convinti, proprio per l'importanza che la Reset ha per la nostra città, - dichiarano i consiglieri comunali di Avanti Insieme Valentina Chinnici e Massimo Giaconia - che l'amministrazione debba fare il possibile per consolidare l'azienda, che non può che avvenire con una rivisitazione del contratto di servizio, come previsto da una delibera di Consiglio comunale del 2017".