Servizi Reset a rischio, Marino: "Il 3 gennaio la firma del contratto in esercizio provvisorio"

Due giorni con il minor numero possibile di addetti al lavoro, per i servizi come cimiteri e canile che non possono essere sospesi, e poi il 3 gennaio la firma del contratto. E' la soluzione trovata dal Comune al "caso" Reset. A fine anno scade il contratto di servizio e senza un rinnovo, con l'inizio del 2022, la società non potrebbe effettuare i lavori per conto del Comune. La firma il 3 consentirà di non fare scattare le ferie forzate per il personale e sarà possibile grazie all'esercizio provvisorio.

"La mancata approvazione del bilancio - spiega l'assessore al Bilancio, Sergio Marino - impediscono agli uffici di procedere alla firma del contratto con Reset per la copertura del contratto per l’anno 2022. Tale circostanza è stata oggetto di apposito confronto con i responsabili della Reset e con gli uffici comunali che hanno individuato come soluzione la firma del contratto giorno 3 gennaio quando sarà possibile operare con l’esercizio provvisorio avvalendosi della previsione contenuta nel bilancio 2020 2022 approvato".

Come anticipato ieri, Marino conferma che per i primi due giorni di gennaio la Reset "utilizzerà solo un minimo di risorse umane per i servizi cimiteriali e per il canile che per ovvi motivi non possono essere sospesi". Per 'l'assessore: "La comprensione e la consapevolezza del difficile momento da parte di tutti ma soprattutto da parte della Reset consentirà di evitare ogni possibile difficoltà alla nostra partecipata".