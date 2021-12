Contratto di servizio in scadenza, la Reset si ferma: dal 3 gennaio tutti i lavoratori in ferie forzate

La Reset si ferma, lavoratori in ferie forzate dal 3 gennaio. A fine anno scade il contratto di servizio e senza un rinnovo, dal 2022 la società non potrà effettare nessun lavoro per conto del Comune.

A darne notizia è l'amministratore unico Domenico Musacchia in una nota ai sindacati e al Comune, nella quale viene specificato il blocco di tutte le attività che vedono coinvolti i 1.270 dipendenti dal primo gennaio, eccetto un piccolo contingente di custodi nei cimiteri cittadini (Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù) e di addetti al canile municipale. "La presenza al cimitero e al canile del personale che presterà servizio dall'1 al 3 gennaio - scrive Musacchia - verrà limitata al minimo indispensabile, ovvero il 30%" .

"Un disastro purtroppo ampiamente annunciato e che va assolutamente evitato: chiediamo al sindaco Leoluca Orlando di firmare il rinnovo del contratto evitando che la città rimanga senza servizi, in primis nei cimiteri in cui si bloccheranno le tumulazioni”. Lo dicono il segretario della Cisal Palermo Gianluca Colombino ed Ernesto Greco della Fiadel-Cisal.

"La Reset, a differenza delle altre partecipate, ha un contratto annuale che va rinnovato ogni 12 mesi - continuano i sindacalisti - ma quello vigente scadrà venerdì prossimo e il Comune ha già detto di non poterlo rinnovare entro l’anno. La conseguenza è che i dipendenti saranno posti in ferie forzate, non saranno assicurati i turni di sabato 1 e domenica 2 gennaio e le uniche eccezioni saranno i custodi dei cimiteri e dei canili, oltre al personale addetto alla somministrazione degli alimenti agli animali. I lavoratori e la città non meritano questo trattamento".

"Considerato che la Reset svolge attività importantissime in tutta la città, dalla sanificazione delle scuole e degli uffici comunali, al diserbo ai cimiteri, - dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio - si rischia una ulteriore paralisi in città. Per questa ragione ho condiviso con il consigliere Giaconia una richiesta di una convocazione urgente di una capigruppo, domani pomeriggio, alla presenza dell assessore al Bilancio e del ragioniere generale. Non possiamo tollerare una cosa del genere, sia per i lavoratori della Reset, che non possono essere tenuti sospesi in questo modo, sia per la città ancora una volta penalizzata".