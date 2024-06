partecipate

La Reset chiude il bilancio 2023 con un attivo di 121 mila euro, Lagalla e Alaimo: "Ora il rilancio dell'azienda"

Il sindaco e l'assessore al Bilancio esprimono "soddisfazione e apprezzamento" per il risultato conseguito dalla società, "decisiva per il superamento dell'emergenza sepolture ai Rotoli". I fondi stanziati dal Comune per il diserbo: "Investimento importante per il decoro e la pulizia della città"