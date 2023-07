"Gravi criticità nella gestione dell'azienda", l'Asp replica alla Fials: "Dichiarazioni false e lesive della nostra immagine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nota sottoscritta dalla Fials non è riconducibile alla platea di tutti i sindacati e l’affermazione relativa alla sussistenza di “gravi criticità sulla gestione dell’Asp” risulta essere gravemente lesiva dell’immagine dell’Azienda, tanto più che nel comunicato la stessa e unica Organizzazione Sindacale (non i sindacati, ma solo la Fials) rilascia dichiarazioni false e tendenziose per le seguenti motivazioni.

In merito agli incarichi di funzione e all’applicazione degli istituti contrattuali in genere, l’Asp di Palermo ha intrattenuto tutti gli incontri sindacali propedeutici all’assunzione di decisioni che riguardano gli interessi dei lavoratori. Il regolamento adottato è stato ampiamente discusso con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali che hanno sottoscritto per accettazione le condizioni in esso contenute fatta eccezione della Fials che, pur presente e avendo partecipato alla discussione, alla fine non ha aderito.

E’ falsa, dunque, l’affermazione che l’Asp di Palermo non abbia curato i rapporti con i sindacati.

Anche nel merito della stabilizzazione l’Asp di Palermo ha mantenuto, nel rispetto delle relazioni, un confronto continuo con le Organizzazioni Sindacali. Le scelte adottate sono state di equilibrio tra le necessità aziendali, le proposte pervenute, le aspettative dei soggetti da stabilizzare e i diritti di tutti gli altri cittadini che dall’esterno devono avere l’opportunità di partecipare a concorsi della Pubblica Amministrazione. Non c’è una sola procedura concorsuale, attivata precedentemente alle norme di stabilizzazione, che non sia stata riaperta per consentire ai soggetti che hanno contribuito all’attività dell’Azienda durante la pandemia di potere ripresentare i maggiori titoli che durante il periodo hanno maturato. Di tutta questa attività compiuta con tutte le Organizzazione Sindacali ne sono prova i numerosi verbali che documentano le azioni e i comportamenti poste in essere.

Quanto alla proroga dei contratti, risulta superflua e superata l’esortazione della Fials, poiché questa Direzione, che ha in corso tutte le procedure di stabilizzazione, era, già, intenzionata a mantenere tali rapporti limitatamente allo stretto periodo necessario alla conclusione delle procedure regolarmente avviate e bandite.

In quanto alla decisione di attingere ad una graduatoria di un’altra azienda sanitaria, l’Asp di Palermo ha posto in essere una scelta adottata da tante Aziende per le proprie finalità, avverso le quali non risulta che la Fials abbia posto alcun commento. Nella fattispecie, la scelta ha garantito una facilitazione nel reclutare un professionista necessario in questo particolare momento in cui l’Azienda è impegnata a rifunzionalizzare le organizzazioni territoriali, anche in una visione di organicità e di omogeneità dei servizi, pretesa dal DM 77. La richiesta di utilizzo di graduatoria, tra l’altro, per trasparenza, è stata rivolta a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Sarebbe fortemente limitativo dell’autonomia imprenditoriale riconosciuta dalla Legge alla Direzione strategica, subordinare l’adozione di un atto di gestione come questo al compiacimento di una sigla sindacale.

Sul danno di immagine che deriva dalle affermazioni contenute nel comunicato della Fials, la direzione si riserva ogni azione legale a propria tutela.