Rinnovato il reparto di pediatria del Cervello, oltre a 20 posti letto anche un'area giochi

Nuovo "volto" per il reparto di Pediatria dell'ospedale Cervello, diretto da Nicola Cassata. I locali appena ristrutturati si trovano al primo piano del padiglione A. L'unità operativa complessa ha una dotazione di 20 posti letto di cui 4 di semintensiva pediatrica.

"I nuovi locali - si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello - rispondono all’esigenza di offrire ai piccoli pazienti un ambiente assistenziale confortevole, in linea con i principi della Carta del bambino in ospedale. Stanze di degenza e spazi comuni sono caratterizzati da pannelli decorativi ed è presente un’area giochi".

"Tale ristrutturazione - commenta Roberto Colletti, commissario straordinario dell’'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello - risponde ai più alti standard di accoglienza nella ratio di assicurare ai piccoli pazienti massimo comfort, oltre che qualità assistenziale, in linea con il pieno rispetto dei principi di umanizzazione delle cure".