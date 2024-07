Festino, le reliquie di Santa Rosalia sulla nave Diciotti e l'omelia di Lorefice: "Il Mediterraneo non sia un cimitero"

La nave Diciotti della Guardia costiera è al porto di Palermo e ha accolto oggi l'arcivescovo Corrado Lorefice e le reliquie di Santa Rosalia, in occasione del 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie della Santuzza. Il pattugliatore venne alla ribalta della cronaca nel 2018 per il caso dei migranti soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Lampedusa e sbarcati a Catania dopo 5 giorni di braccio di ferro che vide protagonista Matteo Salvini, allora ministro dell'Interno, che negò l'approdo. Lorefice ha celebrato una messa a bordo della Diciotti, non dimenticando appunto il tema dei migranti.

"Questa nave che solca il Mediterraneo - ha detto l'arcivescovo - deve salvare vite, non abbiamo altra legge, questa nave è fatta per dare vita, perché uomini e donne possano ritrovare il sorriso nella loro vita, trovare una sponda per essere liberi. Mi chiedo sempre perché don Corrado, figlio dell'Europa, può spostarsi dove vuole e perché a un figlio del Congo o dell'Africa subsahariana non viene riconosciuto il diritto a muoversi, a spostarsi. Forse é tempo che ritorniamo a fare sul serio con il Vangelo e la fede cristiana per contribuire a far si' che la Terra sia quel giardino fecondo con al centro l'albero della vita che Dio ha pensato nella prima pagina della Bibbia, non un campo di battaglia e un cimitero".

"Ho visto poco fa nella stanza del vice comandante - ha proseguito Lorefice durante l'omelia - una sua foto insieme al Santo Padre, Papa Francesco, colui che in una lettera ci ha detto 'Fratelli tutti'. Voi sapete che il Mediterraneo attualmente è uno scenario di guerra e un cimitero di morte; voi avete incontrato chi muore nel Mediterraneo, avete incrociato sguardi, avete dovuto caricare su questa nave anche cadaveri. Torno allora al Vangelo: 'Non temete', lo avete sentito per tre volte, 'non temete'. Noi siamo uomini e donne dalle labbra impure, capaci di trasformare la casa comune in un campo di guerra, capaci di trasformare il mare in una barriera, in un muro che si innalza. Eppure nel Mediterraneo ci sono uomini e donne che cercano di trovare pienezza di vita perché vittime di cambiamenti climatici indotti soprattutto dalla popolazione che abita nel nord del mondo, che sta distruggendo l’ecosistema; uomini e donne che scappano da guerre – e noi lo sappiamo – che vengono maturate da quanti vogliono il potere, uomini e donne che scappano dalla fame, dalla povertà".

"La mobilità umana - ha detto ancora Lorefice - oggi più che mai non è un’emergenza ma è strutturale, così come strutturale fu la mobilità dei nostri nonni e dei nostri genitori che si recarono in America, in Svizzera, in Germania, in Belgio. Capite allora perché qui, a bordo di questa nave, abbiamo un pezzetto del corpo di Santa Rosalia? Attenzione, non siamo idolatri degli uomini, non abbiamo bisogno di amuleti cristiani e questo non è un amuleto propiziatore, semmai questa reliquia ci ricorda cosa è ogni nostro corpo, così come lo fu quello di Rosalia. Questa reliquia ci chiede invece di liberare i nostri corpi, di far deflagrare l’energia di incontro, di vita, di bene, il corpo serve a questo, è tutta la persona".

La nave CP 941 Ubaldo Diciotti ancorata al Molo Sammuzzo potrà essere visitata domenica 14 dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. La nave Diciotti fa parte della componente d’altura del corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera e può effettuare il coordinamento di mezzi aeronavali in missioni complesse. Ha una lunghezza di 94 metri, con un equipaggio di oltre 40 donne e uomini e può essere impiegata in molteplici compiti operativi: ricerca e soccorso in mare (Sar), antinquinamento ed antincendio, vigilanza pesca, controllo del traffico marittimo, polizia marittima e protezione civile. Nave Diciotti fa base a Messina e fa parte della sesta squadriglia navale della guardia costiera. L’unità può raggiungere una velocità di 18 nodi ed ha autonomia di 35 giorni di navigazione a velocità di crociera. A bordo sono presenti 4 battelli pneumatici di servizio.