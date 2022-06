Presentò un esposto sulla Reset e venne licenziato, giudice conferma reintegra lavoratore

Il dipendente che presentò un esposto sull’attività della Reset sarà reintegrato. Così ha deciso il giudice della sezione Lavoro, Matilde Campo rigettando l’opposizione presentata dalla partecipata del Comune contro il rientro di Massimo D'Asta nella società da cui era stato licenziato proprio a causa della segnalazione fatta alla Corte dei conti sull'azienda e in particolare sull'affidamento di alcuni incarichi.

Il giudice del lavoro, nel 2019, aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegra con il pagamento degli stipendi e dei contributi. Adesso arriva anche una seconda pronuncia con la quale il ritorno di D'Asta, difeso dagli avvocati Antonio e Francesco Paola Garofalo, è stato nuovamente confermato.

Nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, la società aveva scritto che il licenziamento era dovuto "all'intento di pregiudicare l'immagine, il decoro, l'onore e la reputazione del Consiglio d'amministrazione". Il giudice Campo ha però ribadito nella sentenza che il licenziamento irrogato è nullo in quanto ritorsivo.

"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere - si legge nella sentenza - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'ordinanza opposta va dunque confermata nella parte in cui viene qualificato come ritorsivo".