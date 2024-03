A quasi un anno dal regolamento per i beni comuni nessuna domanda: "Serve più trasparenza, presto un avviso"

A quasi un anno dall'approvazione in Consiglio del regolamento per i beni comuni non è stata ancora presentata nessuna domanda. Lo segnala il presidente della commissione Solidarietà Sociali, Salvo Imperiale, che riferisce le "difficoltà di associazioni e cittadini nel reperimento dei moduli e delle informazioni necessarie per poter presentare istanza".

"Il regolamento - sottolinea Imperiale - è stato fortemente voluto da questa commissione e, su nostra richiesta, gli uffici si sono impegnati affinché nei prossimi giorni venga pubblicato un avviso per rendere trasparenti a tutti le modalità di presentazione delle istanze per la gestione dei beni comuni".

Il regolamento per i beni comuni è un atto che disciplina la gestione di spazi o altri beni, anche immateriali, in condivisione fra amministrazione e cittadini.