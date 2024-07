Taxi e Ncc, firmato il decreto che istituisce il registro elettronico nazionale

E' stato firmato il decreto che istituisce il Registro informatico pubblico nazionale (Rent) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. La piattaforma è stata istituita nel lontano 2011 e poi mai attivata.

"Gli operatori - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - dovranno iscriversi entro 90 giorni e, poi, entro sei mesi il registro sarà pienamente operativo. Esprimo soddisfazione per un decreto che mira a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e, al tempo stesso, a offrire un miglior servizio ai cittadini e agli operatori. Questo importante strumento, nel quale saranno riportati gli estremi di tutti gli operatori di servizio di trasporto pubblico in concessione (taxi, noleggio con conducente, motocarrozzette e natanti) servirà soprattutto agli organi di controllo, che potranno effettuare verifiche e accertamenti in modo immediato e trasparente".

L'assessore specifica che "il registro sarà, inoltre, un importante strumento di pianificazione per i comuni. Attendiamo la firma degli altri due decreti, quello sul foglio di servizio per il noleggio con conducente, nonché quello relativo alle piattaforme digitali di intermediazione, temi sui quali ci battiamo da tempo insieme alla categoria, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, regolare il fenomeno delle autorizzazioni NCC in Sicilia e fornire un servizio trasparente e di qualità ai cittadini".