Centri per l'impiego, la Uil: "Inaccettabile che i vincitori di concorso siano ancora a casa"

Occorre fare ripartire immediatamente la macchina amministrativa della Regione facendo entrare subito in servizio gli 848 vincitori del concorso svolto lo scorso anno. Sono stati assunti nei Centri per l'impiego come funzionari e impiegati ma ancora oggi aspettano di entrare in servizio. Il governo Schifani, infatti, deve approvare ancora il rendiconto 2021.

"Questa situazione è inaccettabile. Al danno economico per tutte queste famiglie si aggiunge il ritardo nell’esecuzione di importanti progetti che riguardano le politiche attive del lavoro, come ad esempio il Par Gol", denunciano Luisella Lionti, Toto Sampino e Danilo Borrelli segretari della Uil, Uil Fpl e UilTemp Sicilia, che aggiungono: "Non possiamo perdere altro tempo e risorse, la nostra Isola ha bisogno di spendere i fondi, e bene, il prima possibile. Per questo chiediamo che si acceleri sull’approvazione del documento contabile mancante, così da dare finalmente riposte a questi lavoratori e potenziare i centri per l’impiego".