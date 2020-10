Dopo le critiche di Musumeci i regionali scendono in piazza: "Basta attacchi infamanti"

Personale regionale in agitazione dopo "gli attacchi scomposti e infamanti del presidente della Regione Nello Musumeci contro il pubblico impiego regionale". Il riferimento è alle dichiarazioni fatte dal governatore la scorsa settimana in merito ai dipendenti "poco digitalizzati" e bollati come "inutili". L'agitazione è annunciata da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir e Sadirs, che scenderanno in piazza lunedì 26 ottobre per un sit in di protesta davanti Palazzo d’Orleans. L’appuntamento di piazza Indipendenza è stato fissato alle 15 e sarà effettuato dai dirigenti sindacali in nome di tutti i dipendenti regionali (nel rispetto delle normative anti-Covid che vietano gli assembramenti).

"Nel corso della manifestazione di protesta - si legge in una nota - si terrà un incontro con la stampa presente per dimostrare le falsità di Musumeci e le ulteriori azioni di lotta, nonchè ulteriori forme di protesta negli uffici regionali, qualora il presidente continui nel suo percorso di ostacolo alla modernizzazione della macchina amministrativa. Durante il sit in, quindi, si darà anche il via a una raccolta firme con l’obiettivo di impegnare il governo Musumeci a portare finalmente a termine la riclassificazione del personale regionale, di cui l’esecutivo regionale - ha di fatto - bloccato i lavori della commissione paritetica istituita all’Aran non modificando le direttive nella direzione richiesta dai sindacati di utilizzare le dovute risorse finanziarie, compresi anche i residui dei fondi stanziati per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016-2018".