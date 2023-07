Ugl, giovedì protesta dei lavoratori Asu: "Basta con uno stillicidio che dura da oltre un quarto di secolo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le segreterie regionali dell’Ugl Autonomie Sicilia e di Ugl Ale Sicilia hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Regione, Renato Schifani, per la risoluzione delle problematiche relative alla stabilizzazione di tutta la platea degli Asu, rappresentando che circa 280 lavoratori sono direttamente utilizzati dal dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.

"Allo stato attuale - si legge in una nota - ci rammarichiamo di constatare che alla superiore richiesta non è stato dato alcun seguito da parte degli uffici preposti. In data 22 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il Dl 75/23, che all’art. 2 autorizza la Regione Siciliana a 'stabilizzareo il personale de quo. Conseguenzialmente, in data 29 giugno abbiamo direttamente interloquito con i vertici del dipartimento sullo stato dei lavori relativi alla predisposizione del 'piano di fuoriuscita', atto amministrativo propedeutico alla contrattualizzazione del personale Asu. L'esito ha profondamente deluso le aspettative e l’incontro è risultato, pertanto, fortemente infruttuoso. Per quanto sopra, confermiamo l’indizione di una manifestazione, già precedentemente concordata con altri sindacati al fine di sollecitare il presidente della Regione a porre fine a questo insopportabile stillicidio, che dura da oltre un quarto di secolo".

La nota dell'Ugl si conclude con un’appello a difesa dei diritti degli Asu: "I lavoratori sono invitati a partecipare in massa alla panifestazine che si terrà dalle 10 alle 15 di giovedì 6 luglio davanti alla presidenza della Regione Siciliana in piazza Indipendenza" .