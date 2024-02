Medici stranieri reclutati dalla Regione: "Schifani lungimirante, carenze in tutta Italia"

"L’iniziativa del Governo siciliano è certamente molto positiva per risolvere la carenza dei medici specialisti. Ci tengo a ringraziare il presidente Renato Schifani che ha dimostrato grande coraggio e lungimiranza, affrontando di petto un problema che riguarda tutte le regioni, quello della carenza di camici bianchi ed infermieri": Così Foad Aodi, presidente di Amsi, associazione medici di origine straniera in Italia, nonché docente di Tor Vergata e membro del registro esperti della Fnomceo, dopo che la Regione, per colmare i vuoti di organico, ha reclutato 16 medici stranieri.

I professionisti provengono da: Ucraina, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Libia, Guinea. I medici selezionati seguiranno un periodo di formazione linguistica di almeno un mese. Definita la posizione per il visto di ingresso, verranno immessi in servizio nelle aziende sanitarie dove è maggiormente avvertita l’esigenza di dirigenti medici. "Non possiamo che appoggiare in pieno le iniziative del presidente Schifani, che ha aperto le porte ai medici stranieri. In tal senso abbiamo ricevuto richieste confortanti di interesse, da parte di oltre 300 professionisti stranieri, vogliosi di prendere parte ai concorsi che si terranno in Sicilia", prosegue Aodi.

"Il nodo da risolvere - aggiunge - è certamente, però, anche quello della durata delle proposte di lavoro. Offrire un solo anno di contratto potrebbe distogliere dall’interesse moltissimi professionisti di origine straniera dal partecipare ai suddetti concorsi, come già successo per altre regioni. Chiediamo inoltre da tempo di posticipare la scadenza del Decreto Cura Italia, andando oltre il 31 dicembre 2025. Sicuramente corriamo il rischio della chiusura di decine e decine di strutture. Grazie ai medici di origine straniera arrivati dall’America centro-meridionale e dai Paesi arabi, con il supporto di Amsi insieme all'unione medica euro mediterranea (Umem) per il loro arrivo, abbiamo evitato la chiusura di ben 1.200 strutture sanitarie e servizi e dipartimenti dall'inizio del 2023".