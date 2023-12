Regione, via libera alla riqualificazione di 13 strutture sportive: c'è anche un campo di padel a Marineo

Via libera della Regione alla riqualificazione di tredici strutture sportive dell’Isola. Tra questi c'è anche la realizzazione di un campo da tennis e padel outdoor a Marineo, nella’area dell’attuale struttra denominata Geoide Cup. L'intervento ammonta a 384.740 euro.

Gli interventi saranno possibili grazie alle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo e dell’assessorato regionale del Turismo, per un totale di 3,5 milioni di euro. I primi progetti esecutivi di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza riguardano le province di Messina (Antillo, Capizzi, Galati Mamertino, Condro e Mistretta), Catania (Castel di Iudica), Agrigento (Ioppolo Giancaxio e Favara), Ragusa (Monterosso Almo), Siracusa (Avola, Portopalo di Capo Passero e Buccheri) e appunto Palermo con Marineo. Nelle prossime settimane, a questi si aggiungeranno altri due interventi, le cui istruttorie sono in fase di completamento, destinati ai Comuni di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, e Modica, in provincia di Ragusa, per un totale di circa 700 mila euro.

"Abbiamo condiviso - afferma l'assessore regionale allo Sport Elvira Amata - le esigenze delle amministrazioni comunali. Sono certa che questa iniziativa, possibile grazie alla strettissima sinergia ormai fortemente consolidata con gli uffici del ministero del Turismo, costituirà un'ulteriore occasione, tra l'altro, per implementare significativamente anche l'attrattività turistica degli impianti che potranno essere utilizzati". Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.