Sicilia in zona arancione, via libera al ritorno in classe per gli studenti delle scuole medie

I ragazzi delle superiori, anche se con didattica in presenza al 50%, dovranno attendere lunedì 8 febbraio. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla: "Differimento pensato per ottimizzare l'organizzazione"

I ragazzi che frequentano le seconde e terze medie tornano in classe, mentre gli studenti delle scuole superiori - con didattica in presenza al 50% - dovranno attendere fino a lunedì 8 febbraio. Il passaggio dalla zona rossa ad arancione ha convinto il governo regionale, con le dovute cautele, ad aprire gli istituti scolastici. "Questa soluzione - dichiara l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla - è indice di come ogni scelta sia stata adottata con ponderazione per garantire la più adeguata protezione di operatori e studenti": Tra gli obiettivi del piano anche quello di "assicurare - aggiunge l’assessore - che studenti di età superiore ai 14 anni e operatori scolastici continuino a sottoporsi ai test nei siti di screening sanitario".

La decisione era stata anticipata questa mattina dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha commentato fieramente il passaggio alla zona arancione: "Avevano ragione. I contagi si sono dimezzati e si è ridotto il numero delle perdite umane. Abbiamo pensato di dovere anticipare la zona rossa per evitare una degenerazione che ci avrebbe costretto a restare chiusi fino a febbraio. L’arancione non è il massimo, puntiamo alla zona gialla e perché no… alla fine anche a quella bianca. Dipenderà però dalle responsabilità di ciascuno e di tutti". In relazione al processo di riapertura graduale delle scuole il governatore ha chiarito che, qualora la curva del contagio dovesse continuare a scendere, si potrà tornare a pensare alla didattica in presenza per tutti.

"Il differimento del ritorno a scuola per le superiori - ha chiarito l’assessore Lagalla - intende consentire agli istituti scolastici e ai servizi territoriali (inclusa l’applicazione dei Piani provinciali per il rafforzamento dei trasporti) di ottimizzare l’organizzazione. Infine, consente di monitorare ulteriormente, su scala regionale, l’andamento della curva epidemiologica a seguito della riammissione in presenza del 100% dell’utenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che della scuola dell’infanzia".

Contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado verranno adottate, su disposizione dell’assessorato alla Salute e d’intesa con l’assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ulteriori e regolari azioni di monitoraggio sanitario all’interno degli istituti scolastici, sia su richiesta dei dirigenti scolastici sia per effetto di attività di programmazione previste da parte delle aziende sanitarie provinciali competenti. "Tutto - conclude Lagalla - con obiettivo primario di coniugare l’indifferibile diritto alla studio con il fondamentale principio del diritto alla salute".