Mezzi pubblici gratuiti per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco anche nel 2022

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone: "Dopo più di un quindicennio trascorso senza alcuna agevolazione per queste categorie, dal 2020 a oggi abbiamo ripristinato tale esenzione come segno di gratitudine verso i lavoratori in divisa"