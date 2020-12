Regione, il ceramista Nicolò Giuliano dona maiolica artistica a Musumeci

Una maiolica artistica in ceramica siciliana raffigurante la testa di un sovrano. E’ stata donata al presidente della Regione Nello Musumeci dal ceramista Nicolò Giuliano, originario di Santo Stefano di Camastra, il cui nome è legato alla storia della ceramica internazionale. Un pezzo unico, realizzato con maiolicatura diamante terzo e quarto fuoco, raffigurante un re gigante dalle fattezze arabe, impreziosito dai gioielli reali e dalla corona normanna. La ceramica presenta svariate sfumature colorate in cui domina il blu cobalto, colore preferito da Musumeci che, come spiega il maestro Giuliano, è tra i più pregiati perché ricavato da un minerale raro per effetto di una reazione chimica, proveniente dal Sudafrica.

Il presidente della Regione ha ringraziato il ceramista del gradito omaggio ed ha formulato l’auspicio che “la secolare tradizione della ceramica siciliana possa continuare ad incontrare l’apprezzamento che merita, nei mercati italiani ed esteri”.