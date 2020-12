Regione, variazione in bilancio da 3,6 milioni per le stabilizzazioni dei precari delle ex Province 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Giunta regionale ha dato il via libera alla variazione di bilancio da 3 milioni e 600 mila euro per le stabilizzazioni dei precari dei Liberi consorzi comunali della Sicilia. “Un importantissimo risultato ottenuto grazie al costante impegno per risolvere la vertenza di 411 lavoratori vittime degli errori della politica e del processo scomposto di smantellamento degli enti di secondo livello ma che, con grande senso di responsabilità, hanno portato avanti interi uffici”, dicono i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango.

Con la delibera del 27 novembre scorso, infatti, il governo Musumeci ha approvato la variazione di bilancio che servirà per garantire la quota complementare a carico dei Liberi consorzi comunali per la proroga e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. I lavoratori precari attualmente in servizio sono 128 ad Agrigento, 92 a Enna, 91 a Messina, 61 a Trapani, 37 a Catania, 2 a Caltanissetta.

“Si avvia verso una soluzione definitiva la disparità di trattamento che si stava realizzando tra il personale precario dei Comuni e quello delle ex Province siciliane - concludono i sindacalisti - ma terremo i riflettori accesi sulla questione fino a quando anche l’ultimo lavoratore non sarà stabilizzato e non sarà scritta la parola fine su questa vicenda”.