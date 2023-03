Imprese, la Regione stanzia 1,5 milioni per promuovere le produzioni siciliane

Un milione e mezzo di euro per sostenere eventi e campagne promozionali dei prodotti e dei sistemi produttivi siciliani. "Venerdì - afferma l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - pubblicheremo due avvisi della misura 'Sicilia che piace', destinati a finanziare manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti del territorio, la partecipazione a fiere e iniziative pubblicitarie di comunicazione", ha detto in occasione degli incontri con gli imprenditori a Catania, Siracusa e Ragusa durante il tour nell'Isola per presentare i bandi curati dall'Assessorato.

"Vogliamo aiutare le produzioni siciliane a farsi conoscere e apprezzare - aggiunge l'assessore - dai consumatori e dagli operatori di settore. Nella nostra Isola ci sono tante eccellenze che meritano di essere valorizzate e il governo Schifani è al fianco degli imprenditori siciliani per fare emergere sempre di più ciò che viene realizzato nei nostri territori".

Il primo dei due avvisi di “Sicilia che piace” è rivolto alle imprese che operano nei settori della comunicazione, del marketing e della pubblicità, ai distretti produttivi e ai centri commerciali naturali: la dotazione finanziaria complessiva è di 800 mila euro, il finanziamento massimo per ogni progetto non potrà superare l’importo di 25 mila euro (Iva compresa). Il secondo avviso è invece rivolto alle rappresentanze regionali delle associazioni di categoria e ai soggetti del "terzo settore onlus": budget complessivo 700 mila euro. Le proposte saranno sostenute per un massimo di 20 mila euro ciascuna, Iva compresa".

I due avvisi di "Sicilia che piace" riguardano i seguenti settori: agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, lapideo e sistema casa, moda e oreficeria, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, meccatronica. Sono escluse le iniziative inerenti il settore della produzione primaria dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del settore del turismo, che non rientrano negli ambiti di competenza dell’assessorato alle Attività produttive.

Sono inoltre escluse le iniziative che riguardano i prodotti del settore agroalimentare, anche se trasformati, i cui marchi sono sottoposti a tutela da parte di un Consorzio riconosciuto (prodotti Doc, Docg, Igt, Igp, Dop e Stg), in quanto oggetto di specifici interventi di sostegno, valorizzazione e internazionalizzazione da parte dell’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.