Treni, corse ferroviarie speciali per il Carnevale termitano

La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture e alla mobilità, ha chiesto a Trenitalia di attivare due collegamenti straordinari nelle ore notturne in occasione del Carnevale di Termini Imerese. Nella nota firmata dall’assessore Alessandro Aricò e inviata alla direzione regionale di Trenitalia "viene chiesta l’attivazione, nelle giornate di domenica 12 febbraio e da sabato 18 fino a martedì 21 incluso, di due corse straordinarie: una con partenza da Termini Imerese verso Cefalù alle 00:30 e una alle 00:35 in direzione Palermo-Centrale".

"In previsione della grande partecipazione alle sfilate dei carri allegorici del Carnevale termitano, il governo Schifani - sottolinea Aricò - ha voluto accogliere l’appello dell’amministrazione comunale facendosi portatore davanti a Trenitalia delle esigenze del territorio. Siamo fiduciosi nella collaborazione della società per potenziare i collegamenti in occasione di un evento così partecipato". I biglietti saranno disponibili nei normali canali di vendita di Trenitalia.