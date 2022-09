Beni confiscati, la Regione: "Nostri dati pubblicati regolarmente sul web"

"Le informazioni relative ai beni confiscati alla criminalità organizzata vengono pubblicate regolarmente, e da tempo, sul portale istituzionale". Lo precisa la Regione Siciliana in merito a quanto sostenuto ieri (“non adempie in nessun modo all’obbligo di pubblicazione”) dall’associazione Libera nella presentazione di "RimanDati", il secondo Report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, promosso in collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, politica e società dell'Università di Torino.

"Tutti i dati sono rintracciabili a questo link. Per rendere ancora più facilmente raggiungibili e consultabili le informazioni (accessibili anche attraverso un qualsiasi motore di ricerca), comunque, è stata già prevista un’apposita sezione nell’area tematica “Beni immobili e gestione patrimonio” dell’amministrazione trasparente, con la possibilità di scaricare i dati".