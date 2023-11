La Regione acquista per poco più di 600 mila euro Casa Savona, esempio di Déco siciliano

La Regione Siciliana ha acquistato Casa Savona, eccezionale esemplare di Art Déco che si trova in via Genova, per poco più di 600 mila euro, compresi mobili e suppellettili. Dichiarata di interesse storico-artistico e monumentale, Casa Savona si trova in un elegante edificio umbertino del 1920 nel cuore del capoluogo siciliano e stava per essere venduto dall'ultimo proprietario a un acquirente inglese quando la Regione Siciliana, riconoscendone il pregio e l'importanza per il patrimonio storico-artistico dell'Isola, ha fatto valere i propri diritti e l'ha sviluppato.

Nelle scorse settimane, peraltro, un gruppo di associazioni - come la Fondazione Salvare Palermo, Anisa, Italia Nostra, Associazione Salvare Mondello, Club territorio di Palermo Touring Club Italiano, Associazione Settimana delle Culture - aveva lanciato un appello alla Regione e all'assessorato proprio affinché esercitassero il diritto di prelazione.

"Il governo Schifani si è impegnato a trovare in tempi record i fondi per l'acquisto - afferma l'assessore regionale ai Beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato -. L'attività di valorizzazione del bene produrrà un grande richiamo culturale soprattutto nell'ambito della creazione di un itinerario tematico del Déco siciliano, del quale Casa Savona rappresenterà una tappa fondamentale".