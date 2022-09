Cambio al vertice del reggimento "Lancieri di Aosta": il colonnello Augusto Vizzini è il nuovo comandante

Cambio al vertice del reggimento "Lancieri di Aosta". Dopo due anni, il colonnello Antonino Longo ha ceduto il comando al parigrado Augusto Vizzini. Il passaggio di consegne si è svolto ieri, alla presenza del generale di brigata Maurizio Taffuri, comandante del distaccamento della Brigata Meccanizzata "Aosta".

Longo, durante il suo intervento, ha fatto un bilancio del periodo trascorso in Sicilia, evidenziando gli impegni addestrativi ed operativi che hanno riguardato gli uomini e le donne del reparto. I "Lancieri di Aosta", infatti, hanno partecipato, assieme alle forze di polizia, all’operazione "Strade Sicure", presidiando il territorio della Sicilia occidentale con attività di controllo e vigilanza di siti sensibili e, durante la pandemia, hanno fornito il loro contributo al contrasto della diffusione del virus.

In territorio internazionale, infine, una parte del reggimento ha operato sotto l’egida delle Nazioni Unite nell’operazione "Leonte XXXIII" in Libano. Il colonnello Longo, che nei prossimi giorni assumerà un nuovo incarico presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, al termine del suo intervento, ha espresso sentimenti di gratitudine nei confronti dei suoi "Rossi Lancieri" ringraziandoli per l’impegno costante, la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrato.

Per il colonnello Augusto Vizzini, 84esimo comandante dei "Lancieri di Aosta", si tratta di un ritorno nei ranghi del reggimento nel quale aveva già prestato servizio fino al 2010.