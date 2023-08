Parte con il piede sbagliato la trasferta del Palermo verso Reggio Emilia, dove domani sera i rosanero sono attesi dal club allenato da Alessandro Nesta. Per problemi tecnici comunicati dalla centrale di controllo del traffico aereo nazionale a Roma, infatti, il charter con l'intero gruppo squadra diretto verso l'Emilia non è decollato. Si tratta di un guasto al radar di Roma che è già stato comunque ripristinato.

Il guaio ha causato ripercussioni su larga scala su gran parte dei voli nazionali. Non appena riassegneranno gli slot la situazione tornerà alla normalità, consentendo il decollo agli aerei che non sono ancora partiti, tra cui quello del Palermo. Giocatori e staff sono stati fatti sbarcare dall'aeromobile e si trovano attualmente nello scalo palermitano di Punta Raisi in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità di sicurezza. Il fischio di inizio di Reggiana-Palermo è fissato per le 20.30 di domani sera.

Non è la prima volta che il Palermo ha a che fare con "problemi aerei". Lo scorso gennaio a causa della rottura parziale di un finestrino della cabina dei piloti infatti l'aereo dei rosanero diretto a Pescara fu costretto a rientrare al Falcone Borsellino pochi minuti dopo il decollo. L'imprevisto causò uno slittamento della partita con l'Ascoli.