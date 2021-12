VIDEO | Cartoni animati, musica e regali: il Natale della polizia con i bambini delle case famiglia

Ottava edizione di "Conoscersi con un sorriso", manifestazione benefica promossa dagli agenti dell'XI Reparto Mobile. Divertimento in piazza per i piccoli ospitati in 23 strutture di Palermo e provincia, che hanno potuto vedere da vicino anche elicotteri e mezzi speciali