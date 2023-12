Scuola Margherita Hack, refettorio nuovo per il plesso Paulsen: "Oggi partiti i lavori"

Sono stati consegnati questa mattina all'impresa appaltatrice i lavori per la riqualificazione architettonica, funzionale e per la messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio del plesso Paulsen della scuola Margherita Hack, in piazza Cardinale Carpino, nella zona di corso Calatafimi.

Il progetto prevede la realizzazione di una mensa scolastica e dei locali accessori (cucina, dispensa, spogliatoio) ed è finanziato dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Per il plesso Paulsen, che ospita la scuola primaria (e l'asilo), sono stati stanziati 163 mila euro e i lavori verranno ultimati da contratto entro cinque mesi. Il rup è l'architetto Francesco Savarino e il direttore dei lavori il geometra Benedetto D'Amico, dell'Area Edilizia scolastica del Comune.

Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune, commenta: "La realizzazione di un nuovo refettorio lancia un segnale importante: il servizio mensa è essenziale per consentire l'attivazione del tempo pieno e l'apertura delle scuole anche nel pomeriggio; questo va a favore delle famiglie, che possono conciliare vita personale e lavorativa più facilmente, e dei bambini che avranno garantito ogni giorno un momento educativo, di convivialità e di educazione alimentare importante".