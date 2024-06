I 4 referendum della Cgil per il lavoro, ecco dove firmare a giugno

Procede tra mercatini, piazze e luoghi di lavoro la raccolta firme per i 4 referendum della Cgil sul lavoro. Domani, giovedì 6 giugno, l'iniziativa farà tappa al mercatino di Villa Tasca, in via Santissima Mediatrice, ma banchetti saranno presenti anche in piazza Verdi e in via Magliocco, nei punti di raccolta nelle sedi sindacali e nelle 8 circoscrizioni.

"La campagna è accompagnata anche dalla presenza dei banchetti della Cgil a tanti eventi, dalle assemblee in tutti i luoghi di lavoro e nelle leghe di Spi e Flai, per promuovere le ragioni a sostegno dei referendum abrogativi sui temi del lavoro", spiegano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario organizzativo della Cgil Palermo, Francesco Piastra. Che aggiungono: "I quattro quesiti si possono sottoscrivere online con Spid o Cie accedendo alla pagina www.cgil.it/referendum. La sottoscrizione digitale dei referendum si affianca alla raccolta delle firme fatta con carta e penna. L'obiettivo è raggiungere per ciascuno dei quattro quesiti la soglia minima di 500 mila firme necessarie per indire il referendum nel 2025 e chiamare al voto le cittadine e i cittadini italiani".

La Camera del lavoro di Palermo ha organizzato la raccolta delle firme in occasione dei seguenti eventi: l'8 giugno, dalle 16 alle 20, a piazza San Francesco di Paola, vicino all'ingresso di Villa Filippina, per una "Marina di libri". Un banchetto sarà allestito alla Festa della birra, in via Maqueda, dal 13 al 16 giugno, dalle 17 e fino a sera. Dal 17 al 22 giugno sarà possibile firmare al Palermo Pride Village, ai Cantieri culturali della Zisa, dalle 17 e fino a sera. Dall'11 al 14 giugno dalle 9 e fino alle 13 saranno organizzati un volantinaggio e un banchetto per la raccolta delle firme all'università, al padiglione 19.

Un presidio fisso si trova sotto la sede della Camera del lavoro in via Meli 5, dove si può firmare ogni giorno dalle 9 alle 19. Banchetti in piazza Verdi e in via Generale Magliocco saranno allestiti, dalle 9 alle 20, nei seguenti giorni di giugno: il 7 e l'8, il 14 e il 15, dal 20 al 22 e dal 27 al 29. Sarà ancora possibile firmare nelle seguenti piazze: oggi (5 giugno) a Misilmeri, dalle 16 alle 19, in piazza del Comitato 1860, domani a Cefalù, dalle 16 alle 20, in piazza Garibaldi, il 16 giugno a Villagrazia di Carini, dalle 10 alle 13, in piazza delle Vittorie.

Inoltre la raccolta delle firme potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, nelle seguenti postazioni decentrate: I circoscrizione, postazione piazza Marina, piazza Marina, 44, II circoscrizione, postazione Brancaccio, via San Ciro, 15, III circoscrizione, postazione Capinere, via F. La Colla 48/52, IV circoscrizione, postazione Mezzomonreale, viale Regione Siciliana 95, V circoscrizione, postazione Borgo Nuovo, largo Pozzillo 7, VI circoscrizione, postazione Resuttana, via Monte San Calogero, 28, VII circoscrizione, postazione Pallavicino, via Eleonora Duse, 31, VIII circoscrizione, postazione Montepellegrino, via Fileti, 19.