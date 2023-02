"Aveva diritto al reddito di cittadinanza e non truffò l'Inps": assolto dopo quattro anni

Era finito a processo per truffa perché secondo la Procura avrebbe dichiarato il falso circa la composizione del suo nucleo famigliare e percepito così indebitamente il reddito di cittadinanza, che gli era stato revocato con tanto di sequestro della carta. Adesso - a quasi 4 anni dai fatti - G. C., 52 anni, di San Martino delle Scale, è stato però assolto dal tribubale monocratico "perché il fatto non sussiste" e il giudice ha pure ordinato all'Inps di resituire all'imputato la tessera e gli arretrati.

La vicenda risale al 2 ottobre del 2019, quando i carabinieri accusarono l'uomo di non aver inserito nel suo modello Isee la compagna convivente, falsando così i requisiti e ottenendo il sussidio anche se non ne avrebbe avuto diritto. Gli avvocati dell'imputato, Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro, hanno però dimostrato che le cose non stavano affatto così.

Con delle indagini difensive, infatti, hanno provato che G. C. negli ultimi 10 anni non aveva mai inserito la compagna nell'Isee e, grazie a dei testimoni, è venuto fuori che la donna viveva stabilmente ad Altofonte, in un immobile di sua proprietà e che non aveva mai cumulato il suo reddito con quello dell'imputato.

Tesi che il giudice ha accolto e, mentre finora era l'Inps a pretendere da G. C. la restituzione delle somme percepite indebitamente, adesso dovrà essere l'istituto a dargli tutti soldi a cui aveva diritto e che gli erano stati negati con l'accusa di truffa.