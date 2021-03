La proposta: "Utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza nei mercatini rionali"

"Reddito di cittadinanza, dare priorità ai progetti riguardanti i mercati rionali". E' la proposta di Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune. "Ho colto con attenzione – dice - l’annuncio dell’amministrazione rispetto al possibile avvio dei primi progetti comunali di utilità sociale, che vedranno il coinvolgimento di circa duemila soggetti, che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza, in attività di supporto ai lavoratori comunali".

"Auspico – spiega Susinno - che l’amministrazione faccia partire prioritariamente i progetti legati all’emergenza Covid, con l’utilizzo dei percettori proprio nei mercatini rionali, ritenendo che in tali siti risulta più impegnativo regolare il distanziamento e l’afflusso dell’utenza tra le bancarelle, con conseguenti rischi di assembramenti con possibile diffusione del contagio. E' ben nota a tutti, la necessaria – continua - stretta anti Covid varata dall’Amministrazione nei giorni scorsi, che ha imposto lo stop proprio ai mercatini nei quartieri della Settima circoscrizione, Arenella, Partanna-Mondello, Zen e Sferracavallo, nonché quello di via Jung, sacrificando la valenza del mercato rionale come 'spazio sociale' oltre che l’attività economica per i “mercatari”.

"Sulla questione dei progetti di utilità collettiva nei giorni scorsi, con atto formale, – conclude Susinno – avevo chiesto notizie all’amministrazione sull’avvio dei progetti di natura comunale, tenuto conto della deliberazione n. 281 del 3 novembre 2020, con la quale la giunta stessa formalizzava un atto di indirizzo politico amministrativo sull’argomento".