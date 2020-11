Il marito è in carcere dopo un omicidio, lei prendeva il reddito di cittadinanza: card sequestrata

I militari della Tenenza di Carini dopo un'attività di "intelligence economico-finanziaria", hanno individuato rispettivamente a Terrasini e Carini, due persone che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Nel primo caso è finita nei guai una ragazza di 29 anni (F.S. le iniziali). La giovane, residente a Terrasini, sin dal mese di aprile del 2020 ha omesso di indicare nella richiesta inviata all’Inps che il proprio coniuge (un 35enne, C.D.L.D. le iniziali), gravato da innumerevoli precedenti penali, tra cui omicidio doloso, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, rissa e svariati altri reati, è detenuto al Pagliarelli.

"Tenuto conto che questa circostanza - spiegano dalla guardia di finanza - costituisce un 'ostacolo' alla concessione del beneficio, i finanzieri hanno proceduto a denunciare la 29enne alla Procura della Repubblica di Palermo per le violazioni previste dagli articoli 3 e 7 del D.L. 4/2019 e, contestualmente, hanno sottoposto a sequestro preventivo la carta del reddito di cittadinanza".

La giovane è stata segnalata al locale Ufficio Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca e decadenza del beneficio e per il recupero coattivo della somma già indebitamente percepita, pari a 11.897.22 euro.

Nel secondo caso i militari della Tenenza di Carini, dopo mirati appostamenti e pedinamenti svolti tra Carini e Palermo, hanno accertato che un 47enne (C.M. le sue iniziali) prendeva il reddito di cittadinanza e da febbraio svolgeva l’attività di autotrasportatore in nero per conto della ditta risultata intestata al fratello. Per lui è scattato il sequestro della carta e la segnalazione all'Inps. Come nel precedente caso subirà sanzioni amministrative con la revoca del beneficio e scatterà il recupero coattivo della somma indebitamente percepita, pari a16.640 euro.