Reddito di cittadinanza, intesa tra il Comune di Isola e l'associazione Progetto giovani

Nuovo protocollo d'intesa tra il Comune di Isola delle Femmine e l'Associazione Progetto Giovani, mirato alla riqualificazione di soggetti percettori di reddito di cittadinanza con l'attivazione di percorsi formativi di 600 ore, che prevedono la figura professionale in uscita di "Addetto Amministrativo Segretariale". Tutto questo, attraverso, l'Avviso 3 promosso dal Dipartimento alla Formazione Professionale della Regione Siciliana, che permetterà di proporre a Catalogo percorsi di riqualificazione rivolti a categorie di utenti ben precisi.

"Un'importante opportunità per la comunità che rappresento e per i tanti miei concittadini che vogliono nuovamente inserirsi nel mondo del lavoro", dichiara il sindaco Orazio Nevoloso. "Non potevamo che accettare la sottoscrizione del protocollo d'intesa, lo stesso infatti sposa in pieno le politiche sociali e del lavoro, messe in atto dalla nostra Amministrazione", aggiunge.

Continua poi l'assessore Puccio: "In un momento storico così delicato e molto poco stabile dal punto di vista economico che stiamo vivendo, sarebbe stato inappropriato non sfruttare un'opportunità come questa, a maggior ragione se la stessa non comporta una spesa per la Comunità di Isola delle Femmine e per le casse comunali".

"Abbiamo trovato un'amministrazione attenta a tematiche così delicate come quella del lavoro, ma ancor più siamo davvero felici di aver avuto una spinta altamente emotiva dal Sindaco in primis e da tutta la Giunta. Trovare così tanta disponibilità e apertura, non può fare altro che rendere orgogliosa tutta Isola delle Femmine e i suoi abitanti", dichiara Pietro Regina, responsabile della progettazione dell'Associazione Progetto Giovani