Controlli della guardia di finanza, scoperti altri 74 furbetti del reddito di cittadinanza

Sono stati tutti denunciati e scatterà la revoca del beneficio. Tra loro c'era chi aveva omesso di dichiarare vincite al gioco per importi superiori a 20 mila euro ma anche proprietari di immobili. L'Inps adesso si muoverà per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite

Individuati a Palermo altri 74 furbetti del reddito di cittadinanza. Tra loro - secondo l'accusa - c'è chi ha "omesso di dichiarare vincite al gioco per importi consistenti e comunque superiori a 20 mila euro". L'operazione è stata messa a segno dalla guardia di finanza, nella fattispecie dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano del Gruppo Palermo. Un'attività definita di "intelligence economico-finanziaria" eseguita in stretta sinergia e collaborazione con l’Inps.

Tra le persone che intascavano illecitamente il reddito di cittadinanza c'era anche "chi aveva omesso di dichiarare di essere percettori di redditi esenti per importi superiori a 6 mila euro, chi invece non aveva dichiarato di possedere un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa, per un valore superiore di 30 mila euro". Scovati anche beneficiari che erano proprietari di motoveicoli immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda del sussidio, con cilindrata superiore a quella consentita, ovvero superiore a 250 cc (centimetri cubici).

"Si tratta di circostanze - hanno spiegato dalla guardia di finanza - che costituiscono quella che viene chiamata 'causa ostativa alla concessione del beneficio'. Così i finanzieri hanno proceduto a denunciare i 74 alla Procura della Repubblica di Palermo rispettivamente per le violazioni previste dagli articoli 3 e 7 del D.L. 4/2019". I furbetti sono stati anche segnalati all'Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca e decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, complessivamente pari a 1.209.503 euro.