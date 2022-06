"Non residenti in Italia da oltre 10 anni ma col reddito di cittadinanza", denunciate 46 persone

Avrebbero inserito dati falsi nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Per questo motivo, la guardia di finanza ha denunciato a Palermo 46 persone con cittadinanza straniera.

I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione info-operativa con l’Inps, durante i controlli hanno acquisito i certificati storici di residenza dai vari Comuni in cui i 46 percettori del beneficio risultavano iscritti. In più i militari hanno provveduto ad approfondire ulteriormente le loro posizioni tramite le banche dati in uso al Corpo al fine di rilevare informazioni di interesse come, ad esempio, il giorno di ingresso sul territorio italiano indicato dall’Ufficio Immigrazione della polizia, oppure la sussistenza di eventuali negozi giuridici.

All’esito degli accertamenti, i soggetti controllati avrebbero comunicato dati e informazioni non veri per ottenere la concessione del reddito di cittadinanza: in particolare, avrebbero falsamente attestato di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Le 46 persone sono state segnalate alla Procura e all'Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, pari, complessivamente, a oltre 200 mila euro.