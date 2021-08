Reddito di cittadinanza, a Bagheria approvati 3 progetti: coinvolgeranno i primi 280 cittadini

Sono tre i progetti "utili alla collettività" approvati e già caricati in piattaforma che coinvolgeranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza a Bagheria. A comunicarlo l'assessore alle Politiche Sociali e la Famiglia Emanuele Tornatore. I 3 progetti sono:

1. Bagheria Cittá delle Ville che coinvolgerà in un primo step 100 persone che si occuperanno di accoglienza e promozione ma anche manutenzione e cura delle ville, musei e giardini.

2. Bagheria Cittá solidale che coinvolgeranno 80 beneficiari che offriranno supporto e assistenza a bambini, disabili e anziani presso le scuole, ville e giardini.

3. Mi prendo cura dei beni pubblici comunali e istituzionali che coinvolgeranno 100 beneficiari che effettueranno, a supporto dei dipendenti pubblici, pulizie, santificazione e manutenzione di beni pubblici, ville, giardini, strade e spiagge.

"Sono i primi tre progetti che coinvolgeranno intanto, come primo step 280 cittadini beneficiari di reddito di cittadinanza, altri ne saranno coinvolti - dice l'assessore Tornatore - La metà dei quali verranno segnalati dal CPI, il centro per

l’impiego e la metà dai servizi sociali del Comune". L'amministrazione fa sapere che sono già stati acquistati i dispositivi di sicurezza e avviate le gare per la formazione, visite mediche e assicurazione. A fine agosto si concluderà tutto il processo amministrativo e a settembre si parte con i Puc. "I fondi per finanziare i progetti di utilità collettiva sono distrettuali e non pesano sul bilancio comunale‘ - aggiunge l'assessore - quindi occorreva fare le gare per tutto il distretto, ecco il motivo del ritardo, rispetto a quanto avevamo previsto. Sarà l’occasione per le famiglie beneficiarie di contribuire a migliorare la nostra comunità. Successivamente saranno attivati altri progetti che coinvolgeranno altri beneficiari del reddito di cittadinanza".