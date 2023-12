Nuovo reddito alimentare contro la povertà, via alla sperimentazione a Palermo

“E' pronta a partire da Palermo, Genova, Firenze e Napoli la sperimentazione triennale del reddito alimentare, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2023". Lo annuncia il viceministro per il Lavoro e le Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, all’indomani della firma del decreto direttoriale di impegno delle risorse per il triennio 2023-25 e di approvazione dell’Avviso pubblico.

A breve, ultimato l’iter di controllo della Corte dei Conti, sarà infatti pubblicato l’avviso pubblico di partecipazione, non competitivo, per la presentazione dei progetti diretto ai Comuni capoluogo delle città metropolitane, individuati dall’accordo raggiunto dalla Conferenza Unificata il 20 dicembre scorso. Il governo Meloni ha finanziato il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare con 1,5 milioni di euro per il 2023 e, successivamente, con 2 milioni annui a decorrere dal 2024.

"Il Reddito alimentare - dice il viceministro - rappresenta un’importante misura sperimentale di solidarietà per le persone in condizione di grave povertà con l’obiettivo di aiutare chi ha più difficoltà ad essere raggiunto dalle attuali iniziative volte a contrastare la deprivazione materiale e consiste nella distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del terzo settore, di prodotti invenduti della distribuzione alimentare, combattendo così anche lo spreco di cibo. L’iniziativa si aggiunge, infatti, al più ampio Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertà, nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-27, che ha destinato al contrasto della deprivazione materiale complessivamente 830 milioni di euro per interventi a favore di persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale".

"La nuova strategia che stiamo portando avanti - aggiunge Bellucci - non si limita agli indispensabili interventi di contrasto attivo alla povertà alimentare attraverso la distribuzione di aiuti alimentari e la riduzione delle condizioni di deprivazione materiale delle persone più indigenti e fragili, ma potenzia le misure di accompagnamento sociale, così come la capacity building delle organizzazioni del terzo settore coinvolte nei processi di governance legati al contrasto della deprivazione materiale. Una visione nuova, concreta, che va oltre l’assistenzialismo, per aiutare le persone a migliorare la propria vita e a uscire dalla condizione di povertà". Sul sito del Ministero tutte le informazioni sulla sperimentazione del reddito alimentare.

"Una boccata d'ossigeno per Palermo"

La notizia è stata commentata anche da Carolina Varchi (FdI), segretario di presidenza della Camera dei Deputati: "La sperimentazione triennale del reddito alimentare a partire dalla città di Palermo, seguita da Genova, Firenze e Napoli, rappresenta una boccata d’ossigeno significativa per la città ed affronta in modo concreto il contrasto alla povertà alimentare, attraverso la distribuzione di aiuti alimentari e la riduzione delle condizioni di deprivazione materiale delle persone più indigenti e fragili. Ringrazio il governo Meloni, e in particolare l’amica viceministro Maria Teresa Bellucci, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti di Palermo”.

"Quest’iniziativa - aggiunge - attraverso la distribuzione gratuita di prodotti invenduti della distribuzione alimentare, rappresenta un passo significativo nella costruzione di una società più inclusiva dove nessuno viene lasciato indietro ma soprattutto incarna un gesto di vicinanza e solidarietà verso i cittadini che si trovano in situazioni di vulnerabilità”.