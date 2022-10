Red Bull mette le ali a Palermo, in 4 mila nel nuovo terminal crociere per l'Unlocked: "Sì, la città è rinata"

Quasi 4 mila persone in due giorni, musica, divertimento e tanto entusiasmo: Red Bull Unlocked, dopo avere toccato oltre 20 città viaggiando da Amsterdam fino a Manchester e da Parigi sino a Melbourne, non ha deluso la grande attesa della città di Palermo, scelta come location di debutto dell’unica tappa italiana di questo evento internazionale.

E al termine dell'evento si è dichiarato molto soddisfatto Lagalla che in questi giorni ha celebrato un momento istituzionale importante, poiché il Red Bull Unlocked ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo cruise terminal nel porto di Palermo, trasformato per l’occasione in location d’eccezione ed esempio perfetto della crescita che Palermo sta vivendo.

"Siamo felici - ha detto Lagalla - e ci onora che Red Bull abbia scelto Palermo come unica tappa italiana, portando il nostro capoluogo sulla scena internazionale. Dopo anni di pandemia, questa manifestazione ha certamente segnato un significativo momento di rinascita per la nostra città. La grande partecipazione di queste serate è un chiaro segnale che i palermitani vogliono tornare a vivere la città e l’amministrazione comunale sta lavorando per creare nuove e numerose occasioni di intrattenimento".

Pensato per celebrare la nightlife, riunendo i locali migliori e i bar più iconici “sotto un unico tetto”, il Red Bull Unlocked ha animato i quattro piani della struttura con tre notissimi locali nazionali (Papeete, Hierbas, Plastic di Milano) e tanti importanti locali palermitani tra cui Blame, Circus, Country Disco Club, Exit, Finch Lounge, I corrieri, L’ombelico del mondo, Mob Disco Theatre, Sartoria, Spina e Taverna Azzurra. In una cornice mozzafiato, resa ancora più magica dalla presenza delle tradizionali luminarie, i 15 locali coinvolti hanno ricreato ciascuno la propria atmosfera per permettere ai partecipanti di godersi - sotto un unico tetto - un’esperienza indimenticabile. Ad arricchire ulteriormente la serata, anche una fedele riproduzione del celebre mercato di Ballarò con la proposta di street food de i Terroni e una grande altalena posta sulla terrazza sopra l’entrata che ha divertito e coinvolto i tantissimi partecipanti.

“Un evento del genere per l'Italia rappresenta un momento importante - spiega Vincenzo Grasso, produttore dell'evento con la sua società Face - dopo anni duri come quelli della pandemia. Tornare sotto lo stesso tetto in un posto che rappresenta il fiore all'occhiello della città come la nuova stazione marittima e vedere tutta l'imprenditoria sana di questa città lavorare in sinergia per ri-portare il divertimento tra i giovani di questa terra, è un segnale molto importante. Un segnale di rinascita, di crescita che ci lascia ben sperare”.

Tra i tanti artisti coinvolti nella due giorni di evento Damianito, Daniele Travali, Lele Blade, Night Skinny, Young Miles, Alexander Rya, Ivreatronic, Merk & Kremont, Sgamo, Vltra e Whitemary. Durante la prima serata anche il live show di M¥ss Keta che ha fatto letteralmente impazzire la folla.