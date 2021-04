Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Tir in bilico sul tetto di un garage, le immagini delle operazioni di recupero

I vigili del fuoco sono intervenuti a Caccamo con diverse gru, dopo aver "imbracato" il mezzo pesante lo hanno riportato in strada tirandolo con un potente verricello. Verifiche in corso per chiarire l'entità dei danni provocati dall'incidente