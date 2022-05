VIDEO | Ballarò, da luogo simbolo dell'antimafia all'abbandono: parte la "custodia popolare" della sede della Catturandi

Associazioni e residenti in azione per la pulizia e il recupero dell'ex questura Duomo, gli storici locali della squadra che contribuì alla cattura di boss come Provenzano e Brusca. Gli spazi, di proprietà del ministero dell'Interno, per un periodo sono stati perfino rifugio per tossicodipendenti. "Ora creiamo un centro per anziani e bambini"