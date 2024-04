S'imbuca sulla crociera partita dalla Spagna ma finisce in gabbia, cucciolo di gheppio recuperato sulla nave

Si era imbucato in una nave da crociera per fare tutto il viaggio in cabina, ma al suo arrivo ha trovato gli addetti alla sicurezza, la polizia e il personale della Forestale che lo hanno messo in gabbia. Insolito fuoriprogramma pochi giorni fa sulla Costa Toscana, partita da Palma de Maiorca, a bordo della quale è stato soccorso un cucciolo di gheppio che prima si sarebbe appollaiato da qualche parte per poi finire dentro una delle stanze della lussuosa imbarcazione e rimanere bloccato.

Ad accorgersi di quella presenza sono stati alcuni passeggeri che hanno segnalato il problema al personale di bordo della Costa crociere che, ancora in fase di navigazione, ha allertato la polizia di frontiera marittima. Gli agenti che fanno base al porto di Palermo a loro volta hanno contattato il Corpo forestale che ha inviato alcuni esperti per il recupero del rapace che, dopo aver affrontato la lunga traversata dalle Baleari, in Spagna, fino a Palermo, risultava disorientato e disidratato.

Con un po’ di difficoltà il cucciolo di gheppio è stato catturato e portato in sicurezza dal personale specializzato della Forestale al Centro di recupero della fauna selvatica che si trova nel bosco di Ficuzza, nel Corleonese, dov’è stato affidato alle cure dei veterinari. "L’animale - spiega a PalermoToday il responsabile della struttura gestita dalla Lipu, Giovanni Giardina - complessivamente sta bene. E’ ancora un po’ disorientato, non è stressato ma si vede che è stato manipolato e non sarà stato facile prenderlo".

Poi continua: "Non appena termineremo gli accertamenti valuteremo quando rimetterlo in libertà. Qui troverà un habitat idoneo per la sua specie. Poi sono animali territoriali, che hanno solo bisogno individuare una porzione di territorio che gli permetta la predazione e di avere la possibilità, nel periodo giusto, di costituire la coppia. Questo è un esemplare di gheppio maschio, lo si vede già dal piumaggio che comunque può cambiare. Sicuramente è un giovane dell’anno. Qui li chiamiamo ‘tistaredda’ o ‘crastaredda’, dipende dalle zone".