Arrivano 9 milioni da Roma per recuperare chiese e monumenti in città e in provincia

“Oltre nove milioni per i beni monumentali e le chiese di Palermo e provincia. Altri 23 per gli edifici delle altre zone della Sicilia. A tanto ammontano i progetti individuati dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria, struttura guidata da Francesco Sorrentino e che fa capo al ministero per le Infrastrutture e trasporti”. Lo annuncia Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia e vicesindaco di Palermo.

Nello specifico, i beni che saranno restaurati a Palermo sono quattro: "Si tratta della Basilica di San Francesco d'Assisi, del chiostro del Monastero di Santa Caterina d'Alessandria, della Chiesa di San Giorgio dei Genovesi e del complesso monumentale di Porta Nuova, mentre in provincia si interverrà sulla Chiesa di Santa Maria Assunta, a Polizzi Generosa".

Varchi aggiunge che "voglio ringraziare il provveditore Sorrentino per questo segnale concreto a difesa del nostro patrimonio artistico, della nostra cultura e della nostra identità siciliana. Una ricchezza che troppe volte corre il rischio di essere cancellata, dispersa, come è accaduto recentemente per la Chiesa di Santa Maria di Gesù, danneggiata dagli incendi che hanno colpito Palermo. Come già annunciato dal ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, il governo Meloni, nel rispetto delle competenze della Regione siciliana e del Comune di Palermo - conclude Varchi - è pronto a offrire tutto il sostegno necessario al governo regionale e alla giunta del capoluogo che si è già attivata per gli interventi di recupero”.