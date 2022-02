Era all'asta online, recuperato libro seicentesco rubato nel 1993 alla biblioteca di Carini

Faceva parte dei circa 200 libri rubati dalla biblioteca di Carini il 6 gennaio del 1993 ed è stato recuperato e restituito grazie ad un’indagine condotta dal Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, in collaborazione con il Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo. Si tratta del volume dal titolo "Il Cristiano Istruito nella sua Legge. Ragionamenti Morali", di Paolo Segneri, della Compagnia di Gesù, stampato a Venezia nel 1687. Il libro era in vendita per circa 3.000€ su Catawiki, una piattaforma di aste online.

Il responsabile del fondo antico della biblioteca di Carini, Giuseppe Randazzo, ha riconosciuto nel frontespizio del volume i segni del timbro di possesso e le annotazioni manoscritte del possessore, verosimilmente un cappuccino carinese. L’opera di genere morale e ascetico, scritta da Paolo Segnerio (1624-1694) predicatore gesuita, è giudicata la migliore della sua produzione.

Ci sono altri volumi che aspettano di essere riconosciuti e tornare alla Biblioteca di Carini, che è dotata di un Fondo Antico costituto da 4 incunaboli, e numerose Cinquecentine, Seicentine, di cui fa parte il volume recuperato, Settecentine e Ottocentine fino al 1830.

Il patrimonio librario della biblioteca conta circa 45.000 volumi, che si possono consultare il lunedì, martedì, mercoledì mattina dalle 8 alle 14 e martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19 presso la prestigiosa sede della biblioteca, al Chiostro dei Carmelitani, in Via Rosolino Pilo.