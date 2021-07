/ Capo Gallo

Coppia segnala un corpo nella scogliera di Capo Gallo, trovato il cadavere di un giovane

I sommozzatori dei vigili del fuoco e la guardia costiera lo hanno recuperato nel tratto di costa vicino al faro, sul versante di Isola delle Femmine. Si tratta di un ragazzo di 20-25 anni che non aveva documenti con sé. Dalle prime informazioni non risultavano segnalazioni né denunce di persone scomparse. Indagini in corso