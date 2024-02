Medico picchiato al Cervello, Amato: "Daspo per gli aggressori, per loro niente cure gratuite"

"Serve subito un Daspo che vieti anche l'accesso ai servizi sanitari gratuiti a chi aggredisce medici e personale sanitario, sul modello degli stadi: 'Chi rompe paga e non entra più'. Le istituzioni agiscano in fretta perché prima o poi ci scapperà il morto, che piangeremo con una serie di comunicati di solidarietà e di ricordo del suo valore umano e professionale". Così il presidente dell'Omceo di Palermo, Toti Amato, sull'aggressione subita ieri dal primario di Endocrinologia oncologica dell'ospedale Cervello, ferito alla testa con un tirapugni da un paziente e finito in sala operatoria.

Le indagini avviate dopo l'accaduto sono condotte dalla polizia che ancora sta cercando di rintracciare l'aggressore. "Gli ospedali - ha proseguito Amato - sono ormai teatro di aggressioni quotidiane. Si tratta di un'emergenza sociale nazionale grave e la risposta deve essere durissima e chiara. Chi aggredisce un medico o una struttura deve sapere che danneggia se stesso e gli altri perché la sanità pubblica è un bene sociale che appartiene a tutti. Come Ordine dei medici non ci resta che essere vicinissimi al collega Alfredo e continuare a fare la nostra parte supportandolo sul piano legale e costituendoci parte civile. Ma è chiaro, non basta".

Cimo: "Il collega ha rischiato di morire"

"Da tempo - dichiara il segretario regionale del sindacato Cimo Sicilia, Giuseppe Bonsignore - chiediamo di garantire in ambito ospedaliero la massima sicurezza nei luoghi di lavoro per medici e infermieri attivando sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, garantendo servizi di portierato in tutti gli ingressi ospedalieri ma dobbiamo constatare mestamente che tali richieste destano poco interesse nelle istituzioni preposte. Ieri si è sfiorata una tragedia, il collega ha rischiato di morire, questo è inammissibile. Nei prossimi giorni, insieme alle altre organizzazioni sindacali, valuteremo iniziative per sensibilizzare anche l'opinione pubblica su questo gravissimo problema e, soprattutto, le istituzioni", conclude Bonsignore.

Cgil: "Le istituzioni intervengano, pronti a protestare"

"Il medico - dichiarano il segretario generale Fp Cgil Giovanni Cammuca e Sergio Sortino, coordinatore provinciale sanità per la Fp Cgil nonché responsabile aziendale di Villa Sofia - è stato operato per le lesioni gravissime ed è attualmente ricoverato in Chirurgia plastica. Nessun commento può rendere l’idea di quanto non sia più rinviabile un tavolo permanente presso l’assessorato alla Salute, per rimediare alle carenze nella vigilanza a difesa del personale sanitario". La Fp Cgil, assieme a Cgil Palermo e Flc Cgil, chiede "alla politica che latita" risposte concrete. Le tre sigle hanno reiterato la richiesta di un incontro urgente al prefetto Massimo Mariani. La nota è stata inviata il 20 febbraio, dopo l'escalation registrata in quei giorni, prima gli insulti e le minacce a due assistenti sociali, poi la spedizione punitiva nei confronti di un medico del Policlinico.

"Sono fatti che - spiegano ancora dal sindacato - oltre a minare il morale delle lavoratrici e dei lavoratori e l’intero sistema pubblico, mettono a rischio il lavoro e anche, in taluni casi, la stessa incolumità fisica. Sollecitiamo la richiesta di incontro e l’adozione di specifiche misure a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici, messi sotto attacco per disfunzioni di cui sono le prime vittime ma che, inevitabilmente, agli occhi dell’utenza, sono ormai diventati i colpevoli. Se la richiesta sarà ancora inascoltata procederemo con sit-in ed assemblee nei luoghi di lavoro, perché si attuino interventi sostanziali per l’inversione di questa rotta pericolosa".

Fp Cgil Palermo propone una chiave di lettura delle cause di tanta violenza nelle corsie degli ospedali. "Questa catena di eventi sono l’inevitabile risultato della frattura del patto sociale tra medico e paziente, derivante da un sistema sanitario oramai distante dai bisogni reali delle persone, conseguenza di una politica sanitaria scellerata, che si concentra sulle nomine dei manager mentre i lavoratori sfruttati, pagati male, arresi alle logiche dei drg, rischiano la vita per stipendi inadeguati a ruoli e responsabilità", commentano il segretario della Funzione pubblica di Palermo Giovanni Cammuca e la responsabile Fp Cgil medici del Policlinico Monica Lunetta.