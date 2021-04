I carabinieri intervenuti dopo l'episodio in via Brasca

I netturbini svuotano un cassonetto e si attiva un razzo per barche, colpito un passante

E’ successo in via Brasca dove i sanitari hanno soccorso un uomo rimasto lievemente ferito. Le forze dell’ordine hanno scortato l’autocompattatore con il cassonetto e il suo contenuto a Bellolampo per le indagini. Il presidente della Rap, Norata: "Se è stato fatto consapevolmente, bisognerebbe paragonare Palermo a Beirut"