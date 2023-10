Cultura, sport e archeologia subacquea: successo a Ustica per la prima rassegna Sebastiano Tusa

Tre giorni di eventi dedicati alla cultura, allo sport e all'archeologia subacquea con immersioni, escursioni, visite guidate, lezioni di vela, proiezioni documentari, showcooking e degustazioni oltre all'assegnazione del Premio Sebastiano Tusa alla carriera di Archeologo subacqueo. Si è svolta a Ustica da lunedì a mercoledì scorso la prima "Rassegna del mare Sebastiano Tusa". L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sulla prima Area Marina protetta realizzata in Italia e riportare gli echi della mitica Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica.

Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana assegnata alla Fondazione Sebastiano Tusa che - in collaborazione con Archeologia Viva, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Federico II di Napoli, Arpa Sicilia, Città Metropolitana di Palermo, Lega Navale di Palermo, Circolo Canottieri di Mondello - intende promuovere il Patrimonio Culturale e tutelare l'ambiente, ancora incontaminato, dell'isola di Ustica attraverso la collaborazione interdisciplinare di esperti professionisti di grande fama e ospiti di eccellenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Rassegna vuole avvicinare i giovani alle discipline sportive in particolare alla vela e il canottaggio - dice Valeria Li Vigni Presidente Fondazione Sebastiano Tusa e moglie dell'archeologo - porre l'attenzione al messaggio etico che queste trasmettono, quali la tutela dell'ambiente con la collaborazione del Circolo Canottieri Mondello, ma anche i valori di inclusione sociale con l'imbarcazione "Azimut", sequestrata alla criminalità organizzata e consegnata dalle istituzioni alla Lega Navale di Palermo. Con questa iniziativa - aggiunge la presidente della Fondazione - intendiamo promuovere Ustica, luogo amato da Sebastiano e location di incontri internazionali, vetrina di attività culturali a partire dagli anni '50".

La Fondazione Sebastiano Tusa prosegue nel solco da lui tracciato e finalizzato a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di Ustica, collaborando con gli organi preposti alla tutela del Dipartimento Beni Culturali e Identità siciliana, Soprintendenze provinciali e Soprintendenza del Mare. La Rassegna vuole avvicinare i giovani alle discipline sportive, in particolare alla vela e il canottaggio

In occasione della manifestazione è stato consegnato il Premio Internazionale del mediterraneo dedicato a Sebastiano Tusa a Edoardo Tortorici archeologo italiano, specialista di topografia antica e di archeologia subacquea. A ritirarlo per Tortorici l'amico Luigi Fonsati. Edoardo Tortorici per motivi di salute non ha potuto ritirare il premio. "Sono molto felice e orgoglioso per l'omaggio che mi fate - ha detto in collegamento telefonico - perché un premio alla carriera. Faccio fatica a crederci. Sono ancor più onorato ed emozionato per il fatto che il premio è intitolato al caro amico Sebastiano".