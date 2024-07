Assalti ai tir carichi di pesce surgelato, dopo 7 anni arrivano una condanna e un'assoluzione

Avrebbero fatto parte di una banda di rapinatori dediti agli assalti a tir carichi di pesce, come era emerso da un'inchiesta della polizia del 2018. Nei due colpi più importanti avrebbero portato via un container di 24 tonnellate di totani, dal valore di 70 mila euro, e nell'altro caso un container di 138 quintali di gamberi surgelati dal valore di 170 mila euro. Ora per due degli imputati - gli altri avevano scelto l'abbreviato e sono stati già condannati - il processo in ordinario si è concluso con una condanna e un'assoluzione.

La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione del tribunale, presieduta da Donatella Puleo, per Antonino Rubino, 31 anni, al quale sono stati inflitti 6 anni e 9 mesi di carcere, e per Driss Mozdahir, palermitano di 37 anni, difeso dall'avvocato Gianluca Corsino. La Procura aveva chiesto 9 anni e 3 mesi per il primo e 9 anni e mezzo per il secondo, che è stato invece del tutto scagionato.

Gli assalti che avevano come obiettivo soprattutto autotrasportatori erano avvenuti nel 2017, tra Carini e l'area di servizio di Caracoli, nel giro di pochi mesi. Contro i rapinatori c'erano intercettazioni, ma anche alcune impronte lasciate durante i colpi. Nelle conversazioni si faceva riferimento anche ad un tale "Andrea", soprannome dato anche a Mozdahir, ma la sua difesa ha sostenuto che questo elemento, da solo, non fosse sufficiente per ritenere che si trattasse proprio dell'imputato, visto che nell'inchiesta era coinvolto effettivamente un "Andrea". Inoltre, non ci sarebbe alcuna traccia di lui nelle fasi preliminari ad una rapina del 22 agosto 2017, a dimostrazione che comunque non avrebbe partecipato alla deliberazione e all'organizzazione del colpo.